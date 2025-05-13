Стогниенко, Елагин и другие комментаторы Okko переозвучили финалы ЛЧ за последние 35 лет

Комментаторы Okko переозвучили все финалы Лиги чемпионов за последние 35 лет. Архивные матчи главного клубного турнира Европы уже начали появляться в сервисе в хронологическом порядке.

Первыми с комментарием Владимира Стогниенко стали доступны финал -1989/1990 «Милан» — Бенфика», финал-1990/1991 «Црвена Звезда» — «Марсель» и финал-1991/1992 «Барселона» — «Сампдория». Okko ежедневно выкладывает по три матча и завершит публикацию архивного цикла решающими поединками прошлого и позапрошлого сезонов, которые озвучат Денис Качанов и Влад Прусов.

В переозвучке финалов Лиги чемпионов также приняли участие Роман Гутцайт, Александр Елагин, Нобель Арустамян, Лионель Абба, Денис Алхазов, Артём Борисов, Павел Разживин, Влад Арапов, Никита Шалимов, Павел Бобков, Александр Степанов, Павел Чепурин, Альмар Акбари, Александр Еремиев, Роман Комин, Алексей Дурново и Михаил Громов.

Кроме того, сервис запустил дополнительный тематический контент для любителей футбола. Игровые квизы с интересными фактами доступны для всех подписчиков Okko на SMART TV и в WEB-версии. Тесты посвящены как конкретным финалам, так и знаковым командам, тренерам и футболистам.

Шеф-редактор спортивной редакции Okko Владимир Стогниенко отметил, что сервису важно предоставить зрителям возможность вновь пережить знаковые футбольные события и насладиться игрой звёзд прошлого:

«Мы сделали доступными и ещё раз прокомментировали все финалы за 35 лет, чтобы зрители смогли ещё раз увидеть главные игры ключевого клубного состязания мира. Эти матчи наглядно демонстрируют, как менялся характер игры и как неизменно сохранялись эмоции Лиги чемпионов. Такой архив — замечательная возможность вновь увидеть, как играют суперзвёзды — от Ван Бастена и Ромарио до Месси, Роналду и Неймара, всё с современной озвучкой и в высочайшем возможном качестве».