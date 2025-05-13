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Видео: вратарь «Барселоны» Щенсны закурил прямо на поле после победы над «Реалом»

Видео: вратарь «Барселоны» Щенсны закурил прямо на поле после победы над «Реалом»
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Голкипер каталонской «Барселоны» Войцех Щенсны закурил после финального свистка в матче 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором сине-гранатовые победили мадридский «Реал» (4:3). Игра проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне.

Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 5'     0:2 Мбаппе – 14'     1:2 Гарсия – 19'     2:2 Ямаль – 32'     3:2 Рафинья – 34'     4:2 Рафинья – 45'     4:3 Мбаппе – 70'    

Польский вратарь каталонцев Войцех Щенсны закурил сразу после окончания матча, не покидая пределы поля. Запечатлеть курящего голкипера на видео успели посетители трибун.

За три тура до конца чемпионата Испании «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице с 82 очками. Отставание мадридского «Реала», который располагается на второй строчке, после поражения в очном матче составляет семь очков.

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