Хорхе Карраскаль интересен клубам из Бразилии и Саудовской Аравии — Лугт

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль интересен клубам из Бразилии и Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Уриэль Лугт в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бело-голубые запросят € 12 млн за потенциальный трансфер колумбийского футболиста.

В нынешнем сезоне Карраскаль принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Самая крупная победа «Динамо»: