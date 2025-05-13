Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хорхе Карраскаль интересен клубам из Бразилии и Саудовской Аравии — Лугт

Хорхе Карраскаль интересен клубам из Бразилии и Саудовской Аравии — Лугт
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль интересен клубам из Бразилии и Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Уриэль Лугт в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бело-голубые запросят € 12 млн за потенциальный трансфер колумбийского футболиста.

В нынешнем сезоне Карраскаль принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Материалы по теме
Карраскаль, Босельи и Мелкадзе — в сборной 28-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android