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«Реал» планирует усилиться защитником «Тоттенхэма» — The Sun

«Реал» планирует усилиться защитником «Тоттенхэма» — The Sun
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Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро имеет шансы перейти в мадридский «Реал». Об этом сообщает The Sun.

Клуб из Мадрида видит в футболисте качественное усиление линии обороны команды. Отмечается, что в данном трансфере лично заинтересован будущий наставник «сливочных» Хаби Алонсо. Специалист приступит к своей работе перед клубным чемпионатом мира.

Прошлым летом «Королевский клуб» уже пытался подписать аргентинца, но «шпоры» ответили отказом. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» находится на 17-м месте в турнирной таблице, клуб отпустит Ромеро, если поступит адекватное предложение.

Трансферная стоимость Ромеро оценивается в € 55 млн.

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