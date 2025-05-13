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Тренер сборной Аргентины сделал выбор между Месси и Марадоной

Тренер сборной Аргентины сделал выбор между Месси и Марадоной
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сделал выбор между нападающими Лионелем Месси и Диего Марадоной.

«Месси или Марадона? Я выберу Месси, потому что работаю с ним и знаю, что это за игрок. На мой взгляд, сравнивать их бесполезно, ведь нужно наслаждаться их игрой. Я убеждён, что они оба могли бы ярко проявлять себя в 70-х, 80-х, 90-х годах и сейчас, поскольку хороший футболист всегда остаётся хорошим футболистом», — приводит слова Скалони журналист Альфредо Педулла.

Месси принял участие в 191 матче в составе сборной Аргентины, в которых забил 112 голов. Марадона сыграл 91 матч, где забил 34 гола.

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