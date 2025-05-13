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Деку анонсировал летние трансферы «Барселоны» на фоне зависимости от Ямаля и Рафиньи

Деку анонсировал летние трансферы «Барселоны» на фоне зависимости от Ямаля и Рафиньи
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Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился планами каталонцев на летнее трансферное окно, а также признал зависимость клуба от игры вингеров Рафиньи и Ламина Ямаля.

«Я не верю, что в этой команде, учитывая динамику её развития, найдётся кто-то, кто захочет уйти. Мы уже обновили большинство контрактов, теперь нам нам нужно позаботиться о тех, кто остался. Внезапно мы почувствовали себя очень зависимыми от Рафиньи и Ламина. Возможно, нам нужны похожие игроки. Состав довольно сбалансированный, также у нас много хороших футболистов в молодёжной команде», — заявил Деку в интервью ESPN.

За три тура до конца чемпионата Испании «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице с 82 очками. Отставание мадридского «Реала», который располагается на второй строчке, после поражения в очном матче составляет семь очков.

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