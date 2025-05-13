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Стало известно единственное препятствие на пути трансфера Осимхена в «Челси»

Стало известно единственное препятствие на пути трансфера Осимхена в «Челси»
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«Челси» намерен начать переговоры с представителями нападающего «Наполи» Виктора Осимхена о возможном переходе на нынешней неделе. Об этом сообщает Football Transfers.

По информации источника, единственным препятствием, мешающим потенциальному трансферу нигерийского футболиста в лондонский клуб, являются его требования по заработной плате. Осимхен запрашивает оклад в € 12 млн в год по контракту с «Челси», однако «синие» считают указанную сумму завышенной.

На текущий момент англичане изучают возможные способы структурирования сделки. Маловероятно, что Осимхен снизит зарплатные ожидания без бонусных вознаграждений, предусмотренных контрактом.

Летом 2024 года форвард перешёл в «Галатасарай» на правах аренды. За этот период он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Осимхена с «Наполи» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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