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«ПСЖ» и «Арсенал» сразятся за полузащитника «Страсбурга» Андрея Сантоса — Le10Sport

«ПСЖ» и «Арсенал» сразятся за полузащитника «Страсбурга» Андрея Сантоса — Le10Sport
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Бразильский полузащитник Андрей Сантос, выступающий за французский «Страсбруг», привлёк внимание европейских топ-клубов. Как сообщает Le10Sport, в подписании футболиста, права на которого принадлежат «Челси», заинтересованы «Арсенал» и «ПСЖ».

Андрей Сантос перебрался в «Страсбург» на правах годичной аренды в августе 2024 года. «Челси» подписал бразильца из клуба «Васко де Гама» за € 12,5 млн в январе 2023 года. Сейчас стоимость 21-летнего хавбека, по оценке Transfermarkt, составляет € 25 млн.

В текущем сезоне в активе Андрея Сантоса 33 матча за «Страсбург» в Лиге 1 и в Кубке Франции. В них центральный полузащитник отметился 10 голами и пятью результативными передачами. Его контракт с «Челси» рассчитан до лета 2030 года.

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