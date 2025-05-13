«Барселоне» и «Баварии» интересен Порро, «Тоттенхэм» оценивает игрока в € 60-65 млн — CO

«Барселона», «Бавария» и «Манчестер Сити» проявляют интерес к 25-летнему правому защитнику «Тоттенхэма» Педро Порро. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, лондонский клуб не хочет продавать испанского футболиста, однако готов изменить позицию, если получит предложение в размере € 60-65 млн.

В нынешнем сезоне Порро принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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