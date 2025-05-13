«Манчестер Юнайтед» хочет попасть в топ-6 АПЛ в следующем сезоне — Manchester Evening News

«Манчестер Юнайтед» определился с целью на будущий сезон: руководство клуба хочет, чтобы команда финишировала на одной из шести верхних строчек турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По итогам следующей кампании пятая команда АПЛ попадёт в Лигу чемпионов, шестая строчка — отправит в Лигу Европы. По итогам прошлого чемпионата «красные дьяволы» финишировали на восьмой позиции.

В нынешнем сезоне английского первенства «Манчестер Юнайтед» идёт на 16-м месте за два тура до конца розыгрыша. В активе команды 39 очков. В еврокубках коллектив выступает более убедительно: 21 мая в финале Лиги Европы манкунианцы сыграют с «Тоттенхэмом» на стадионе «Сан-Мамес Баррия».