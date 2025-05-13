Рафинья превзошёл показатели самого результативного сезона Неймара в «Барселоне»

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья оформил 59 результативных действий за клуб в сезоне-2024/2025. Таким образом, 28-летний вингер уже превзошёл самый результативный сезон своего соотечественника Неймара за всё время его выступления в составе сине-гранатовых.

В сезоне-2015/2016 Неймар оформил 53 результативных действия за «Барселону», что стало для него лучшим результатом за весь период в каталонском клубе. Напомним, в минувшем сезоне Рафинья забил всего 10 голов и 13 раз ассистировал партнёрам в 37 матчах во всех турнирах.

В сезоне-2024/2025 Рафинья провёл 54 матча, записал на свой счёт 34 мяча и 25 голевых передач.