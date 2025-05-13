Волков допускает, что Соболев может улучшить результативность во втором сезоне в «Зените»

Защитник «Зенита» Сергей Волков поделился мнением о нападающем сине-бело-голубых Александре Соболеве, а также высказался о результативности 28-летнего футболиста.

— Его отношение к делу никогда не менялось. Забивал-не забивал, но он всегда старался на каждой тренировке. У него нет такого, что он унывает по этому поводу, загоняется, ищет в себе что-то. Просто работает каждый день. В любом случае, у каждого нападающего, посмотрите, бывает чёрная полоса — не забивает долгое время, потом приходит в нужный момент, и пожалуйста.

— Да, у Матео Кассьерры первый сезон в «Зените» не задался, а потом как пошло… Может, и Соболева тоже прорвёт во втором сезоне?

— Может быть, — приводит слова Волкова «Спорт день за днём».

Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» минувшим летом. За этот период он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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