Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Волков допускает, что Соболев может улучшить результативность во втором сезоне в «Зените»

Волков допускает, что Соболев может улучшить результативность во втором сезоне в «Зените»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Зенита» Сергей Волков поделился мнением о нападающем сине-бело-голубых Александре Соболеве, а также высказался о результативности 28-летнего футболиста.

— Его отношение к делу никогда не менялось. Забивал-не забивал, но он всегда старался на каждой тренировке. У него нет такого, что он унывает по этому поводу, загоняется, ищет в себе что-то. Просто работает каждый день. В любом случае, у каждого нападающего, посмотрите, бывает чёрная полоса — не забивает долгое время, потом приходит в нужный момент, и пожалуйста.

— Да, у Матео Кассьерры первый сезон в «Зените» не задался, а потом как пошло… Может, и Соболева тоже прорвёт во втором сезоне?
— Может быть, — приводит слова Волкова «Спорт день за днём».

Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» минувшим летом. За этот период он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Материалы по теме
Желудков: зачем «Зенит» вообще купил Соболева? Лучше бы эти миллионы отдали пенсионерам

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android