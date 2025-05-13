«Манчестер Сити» хочет приобрести полузащитника «Барселоны» — Relevo

«Манчестер Сити» проявляет интерес к 27-летнему атакующему полузащитнику «Барселоны» Даниэлю Ольмо. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола мечтает о подписании Ольмо, способного как создавать голевые моменты, так и завершать их. Однако есть ряд факторов, препятствующих потенциальному переходу испанского футболиста в английский клуб. Один из них — нежелание самого хавбека покидать «Барселону», за которую он мечтал играть с детства, будучи выпускником академии сине-гранатовых.

В нынешнем сезоне Ольмо принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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