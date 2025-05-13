Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» хочет приобрести полузащитника «Барселоны» — Relevo

«Манчестер Сити» хочет приобрести полузащитника «Барселоны» — Relevo
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Сити» проявляет интерес к 27-летнему атакующему полузащитнику «Барселоны» Даниэлю Ольмо. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола мечтает о подписании Ольмо, способного как создавать голевые моменты, так и завершать их. Однако есть ряд факторов, препятствующих потенциальному переходу испанского футболиста в английский клуб. Один из них — нежелание самого хавбека покидать «Барселону», за которую он мечтал играть с детства, будучи выпускником академии сине-гранатовых.

В нынешнем сезоне Ольмо принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Материалы по теме
«Сити» сделал предложение «Байеру» в попытке перехватить Вирца у «Баварии» — Фальк

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android