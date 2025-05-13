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«Все любят Родриго, особенно я». Анчелотти — об отсутствии бразильца в игре с «Барселоной»

«Все любят Родриго, особенно я». Анчелотти — об отсутствии бразильца в игре с «Барселоной»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признался в любви к бразильскому вингеру команды Родриго и объяснил невыход игрока на поле в матче 35-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (3:4).

Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 5'     0:2 Мбаппе – 14'     1:2 Гарсия – 19'     2:2 Ямаль – 32'     3:2 Рафинья – 34'     4:2 Рафинья – 45'     4:3 Мбаппе – 70'    

«У Родриго поднялась температура, которая не позволила ему выступить наилучшим образом. Сегодня на тренировке он испытал дискомфорт в ноге. Он плохо оправился от лихорадки. Впоследствии об этом ходило много слухов. Все любят Родриго, особенно я. Когда игрок нездоров, он нездоров и эмоционально. Он хочет показать свои лучшие качества, помочь команде. Это нормально», — приводит слова Анчелотти издание 90min.

Родриго попал в заявку «Реала» на «эль-класико», но весь матч провёл на скамье запасных. Матч с «Сельтой» (3:2) недельной давности в 34-м туре футболист пропустил из-за лихорадки. Ранее СМИ сообщали, что Родриго может покинуть «Реал», а интерес к нему проявляют «Арсенал» и «Манчестер Сити».

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