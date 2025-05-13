«Все любят Родриго, особенно я». Анчелотти — об отсутствии бразильца в игре с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признался в любви к бразильскому вингеру команды Родриго и объяснил невыход игрока на поле в матче 35-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (3:4).
«У Родриго поднялась температура, которая не позволила ему выступить наилучшим образом. Сегодня на тренировке он испытал дискомфорт в ноге. Он плохо оправился от лихорадки. Впоследствии об этом ходило много слухов. Все любят Родриго, особенно я. Когда игрок нездоров, он нездоров и эмоционально. Он хочет показать свои лучшие качества, помочь команде. Это нормально», — приводит слова Анчелотти издание 90min.
Родриго попал в заявку «Реала» на «эль-класико», но весь матч провёл на скамье запасных. Матч с «Сельтой» (3:2) недельной давности в 34-м туре футболист пропустил из-за лихорадки. Ранее СМИ сообщали, что Родриго может покинуть «Реал», а интерес к нему проявляют «Арсенал» и «Манчестер Сити».
- 13 мая 2025
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