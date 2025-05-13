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«Манчестер Юнайтед» — главный претендент на трансфер Делапа — Sky Sports

«Манчестер Юнайтед» — главный претендент на трансфер Делапа — Sky Sports
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«Манчестер Юнайтед» является главным претендентом на трансфер нападающего «Ипсвич Таун» Лиама Делапа. Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что перспектива потенциального перехода в стан «красных дьяволов» радует игрока, но его решение будет зависеть от финального матча Лиги Европы, в котором манкунианцы сразятся с «Тоттенхэмом». Победитель турнира выступит в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Ньюкасл Юнайтед» и «Челси» также проявляют интерес к футболисту, это дополнительно мотивирует их бороться за место в Лиге чемпионов.

«Ипсвич Таун» вылетел из АПЛ, в связи с этим стоимость отступных за игрока составит £ 30 млн. В 38 матчах нынешнего клубного сезона игрок забил 12 голов и отдал две результативные передачи.

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