Моуринью одобрил переход нападающего «Манчестер Юнайтед» в «Фенербахче» — Yeni Asir

«Фенербахче» проявляет интерес к 25-летнему крайнему нападающему «Манчестер Юнайтед» Джейдону Санчо. Турецкий клуб рассматривает английского футболиста как одного их тех, кто может помочь команде доминировать в следующем сезоне Суперлиги. Об этом сообщает Yeni Asir.

По информации источника, главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью одобрил потенциальный трансфер нападающего «красных дьяволов». Подчёркивается, что манкунианцы оценивают Санчо в € 30 млн.

Минувшим летом англичанин перешёл в «Челси» на правах аренды. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2026 года.

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