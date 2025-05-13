Аморим оплатил 30 помощникам билеты на финал Лиги Европы после отказа «МЮ» — ESPN
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим оплатил билеты на финальный матч Лиги Европы с «Тоттенхэмом» 30 сотрудникам клуба. Об этом сообщает издание ESPN. Финал второго по силе еврокубкового турнира состоится в Испании на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао). Игра назначена на среду, 21 мая.
Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
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П2
По данным источника, «Манчестер Юнайтед» сообщил тренерам и физиотерапевтам, что им придётся самостоятельно добираться на финальный матч. Сообщается, что Аморим взял на себя расходы на поездку работников команды и их семей.
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство «Манчестер Юнайтед» планирует подарить всем сотрудникам талоны на бесплатную еду вместо билетов на финальный матч Лиги Европы.
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