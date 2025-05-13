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«Байер» предпочитает продать Вирца в «Ман Сити», готовый заплатить € 150 млн — Kicker

«Байер» предпочитает продать Вирца в «Ман Сити», готовый заплатить € 150 млн — Kicker
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«Байер» предпочитает продать полузащитника Флориана Вирца в «Манчестер Сити», а не в «Баварию», с которой 22-летний футболист ранее подписал два предварительных контракта. Об этом сообщает Kicker.

По информации источника, леверкузенский клуб в большей степени склоняется к продаже Вирца в английский гранд, поскольку «горожане» готовы заплатить € 150 млн за этот трансфер. «Бавария» не считает целесообразным платить даже более низкую сумму за хавбека «Байера».

В нынешнем сезоне Вирц принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

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