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Маланг Сарр заявил о готовности выступать за сборную Сенегала

Маланг Сарр заявил о готовности выступать за сборную Сенегала
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Центральный защитник «Ланса» Маланг Сарр заявил о готовности выступать за сборную Сенегала в случае поступления соответствующего предложения. До этого футболист на молодёжном уровне защищал цвета национальной команды Франции.

«Если Сенегал направит вызов, я соглашусь, это будет честью для меня. Вызов в сборную нужно заслужить, к этому следует стремиться. Ради этого необходимо усердно работать. Всё зависит от моего уровня игры», — приводит слова Сарра аккаунт Taggat в социальный сети X (ранее Twitter).

Игрок выступал за сборную Франции разных возрастных категорий, он также может представлять на футбольном поле родину своих родителей — Сенегал.

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