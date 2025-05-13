Центральный защитник «Ланса» Маланг Сарр заявил о готовности выступать за сборную Сенегала в случае поступления соответствующего предложения. До этого футболист на молодёжном уровне защищал цвета национальной команды Франции.

«Если Сенегал направит вызов, я соглашусь, это будет честью для меня. Вызов в сборную нужно заслужить, к этому следует стремиться. Ради этого необходимо усердно работать. Всё зависит от моего уровня игры», — приводит слова Сарра аккаунт Taggat в социальный сети X (ранее Twitter).

Игрок выступал за сборную Франции разных возрастных категорий, он также может представлять на футбольном поле родину своих родителей — Сенегал.