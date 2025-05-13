Дмитрий Аленичев отреагировал на информацию о возможном назначении в «Факел»

Российский тренер Дмитрий Аленичев прокомментировал слухи о своём возможном назначении в воронежский «Факел» или в тульский «Арсенал».

— Сегодня появилась информация, что у вас были переговоры с руководством «Факела», а также что вы не против вернуться в тульский «Арсенал».

— Нужно задавать вопросы тем, кто эту информацию вынес в печать. Может, это была выдумка, кто-то придумал. Мне ни о чём не известно. Даже не хочется обсуждать этот вопрос, — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее издание Legalbet сообщало, что бывший главный тренер московского «Спартака» может возглавить «Факел» после вылета воронежцев из Российской Премьер-Лиги. Также сообщалось, что специалист не прочь вернуться в тульский «Арсенал», если из команды будет уволен главный тренер Александр Сторожук.