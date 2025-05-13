Дмитрий Аленичев высказался о выходе «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал выход французского «Пари Сен-Жермен» в финал Лиги чемпионов УЕФА. В 1/2 финала турнира парижане в двух матчах оказались сильнее «Арсенала» (1:0, 2:1).

«Говорить, что «ПСЖ» незаслуженно вышел в финал, у меня язык не повернётся. Если рассуждать о чемпионате Франции, то, наверное, там всё понятно с 1-го тура. Все во Франции знают, что будет один победитель — «ПСЖ».

В этом сезоне эта команда впечатлила меня своей солидностью, дисциплиной на футбольном поле. Это огромная заслуга Луиса Энрике! У них в этом году нет Мбаппе, Месси и Неймара. Когда они у них были, была сумасшедшая команда! Но они не то что не выигрывали Лигу чемпионов, а не доходили до финала, уступая в ранних стадиях плей-офф. В этом году они провели феноменальную серию в Лиге чемпионов. Нужно отметить тот факт, что они по ходу плей-офф обыграли две лучшие команды Англии — «Ливерпуль» и «Арсенал». Думаю, что не каждая команда может похвастаться такими результатами. Это феноменальное достижение на данный момент. Они не будут останавливаться на этом и захотят большего», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В финальном матче Лиги чемпионов сезона-2024/2025 «ПСЖ» встретится с итальянским «Интером». Игра пройдёт в субботу, 31 мая, на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии.