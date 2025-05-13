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Хаби Алонсо определился с парой нападающих, с которыми он будет играть в «Реале» — Ser

Хаби Алонсо определился с парой нападающих, с которыми он будет играть в «Реале» — Ser
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Хаби Алонсо, близкий к назначению в мадридский «Реал», намерен использовать пару нападающих Килиан МбаппеВинисиус Жуниор в следующем сезоне. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, 43-летний тренер намерен играть по схеме 5-3-2 или 4-4-2. При этом нападающий Родриго Гоэс не входит в планы испанского специалиста и может быть продан грядущим летом. Кроме того, Алонсо рассматривает вариант с тем, чтобы стан «сливочных» покинули полузащитник Лука Модрич и правый защитник Лукас Васкес.

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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