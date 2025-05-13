«МЮ» отказался от торжественного ужина по случаю завершения сезона — The Times

«Манчестер Юнайтед» во второй раз подряд не проведёт торжественный ужин в честь окончания сезона. Об этом сообщает The Times.

«Красные дьяволы» не станут проводить подобное торжественное мероприятие во второй раз подряд. Вместо этого индивидуальные награды, которые изначально предполагалось вручить во время официального ужина, передадут футболистам на поле перед заключительным матчем сезона. Манкунианцы сыграют с «Астон Виллой» 25 мая в рамках 38-го тура английской Премьер-лиги.

В клубе считают, что при нынешних результатах команды организация подобных мероприятий будет излишней, это могут неправильно истолковать болельщики и персонал. Политика сокращения расходов также влияет на поведение «МЮ». Помимо этого, сразу по окончании нынешней кампании у «красных дьяволов» начнётся послесезонное турне.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» идёт на 16-м месте, в финале Лиги Европы команда сыграет с «Тоттенхэмом».