Родриго больше не хочет играть с Мбаппе и Винисиусом, он интересен клубам АПЛ — Abc.es

Вингер мадридского «Реала» Родриго Гоэс считает, что его карьере вредит игра в одной команде с нападающими Винисиусом Жуниором и Килианом Мбаппе. Об этом сообщает Abc.es.

По информации источника, бразильский футболист чувствует, что незаслуженно подвергается критике, поскольку он является более универсальным игроком, чем Винисиус и Мбаппе. Также Родриго считает, что его результативности уделяют больше внимания, чем показателям его партнёров по атаке, хотя они также провели не самый яркий сезон.

Подчёркивается, что в услугах 24-летнего вингера заинтересованы три клуба из чемпионата Англии. Ранее СМИ сообщали, что Хаби Алонсо, близкий к назначению в «Реал», не рассчитывает на Родриго.

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 10 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: