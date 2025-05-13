Аленичев: рад за Сафонова и Кварацхелию, выйти в финал ЛЧ — мечта любого футболиста

Российский тренер Дмитрий Аленичев высказался о выходе экс-голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова и бывшего вингера «Рубина» и «Локомотива» Хвичи Кварацхелии в финал Лиги чемпионов УЕФА вместе со французским «ПСЖ».

«Рад за Матвея Сафонова! Я к нему относился с симпатией, когда он играл за «Краснодар». Было видно, что это вратарь высокого класса. Для нашего чемпионата — уж точно. Было понятно, что в скором времени Сергей Галицкий будет вынужден его продать. Да и Матвей заслуживал того, чтобы попасть в сильный по европейским меркам клуб, как «ПСЖ».

За Хвичу тоже рад! Из Италии уехать в «ПСЖ» и выйти в финал Лиги чемпионов — мечта любого футболиста! Порадуемся за него, так как он какое-то время играл в российском чемпионате», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В финальном матче Лиги чемпионов сезона-2024/2025 «ПСЖ» встретится с итальянским «Интером». Игра пройдёт в субботу, 31 мая, на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии.