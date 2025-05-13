Вирц и его родители провели переговоры с Гвардиолой в Манчестере — Sport Bild

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц вместе с родителями вылетел в Манчестер с целью проведения переговоров с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Об этом сообщает Sport Bild.

По информации источника, после общения с испанским специалистом Вирц и его родители вернулись в Германию. Отец немецкого футболиста отказался дать комментарий относительно посещения семьёй Манчестера.

Ранее СМИ сообщали, что «горожане» готовы заплатить € 150 млн за трансфер Вирца.

В нынешнем сезоне Вирц принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

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