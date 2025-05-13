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«Марсель» выкупит права на нападающего молодёжной сборной Англии

«Марсель» выкупит права на нападающего молодёжной сборной Англии
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Нападающий «Норвич Сити» Джонатан Роуи, выступающий на правах аренды за «Марсель», останется во французской команде на постоянной основе. Об этом сообщает официальный сайт «канареек».

Футболист пополнил состав «Олимпика» прошлым летом в рамках аренды. Опция выкупа активирована, по слухам, её стоимость составит € 16 млн. В 29 матчах нынешнего клубного сезона игрок забил три гола и отдал три результативные передачи.

За один тур до конца текущей кампании «Марсель» идёт на втором месте в турнирной таблице высшего дивизиона французского первенства. Команда обеспечила себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Помимо этого, Джонатан Роуи выступает за молодёжную сборную Англии.

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