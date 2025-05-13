«Марсель» выкупит права на нападающего молодёжной сборной Англии

Нападающий «Норвич Сити» Джонатан Роуи, выступающий на правах аренды за «Марсель», останется во французской команде на постоянной основе. Об этом сообщает официальный сайт «канареек».

Футболист пополнил состав «Олимпика» прошлым летом в рамках аренды. Опция выкупа активирована, по слухам, её стоимость составит € 16 млн. В 29 матчах нынешнего клубного сезона игрок забил три гола и отдал три результативные передачи.

За один тур до конца текущей кампании «Марсель» идёт на втором месте в турнирной таблице высшего дивизиона французского первенства. Команда обеспечила себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Помимо этого, Джонатан Роуи выступает за молодёжную сборную Англии.