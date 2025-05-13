В «Барселоне» определили круг футболистов, которые могут покинуть клуб летом — Sport.es

Спортивный директор «Барселоны» Деку активно работает над летней трансферной кампанией клуба. Сине-гранатовые намерены больше сосредоточиться на продажах, чем на покупках ввиду своего сложного финансового состояния. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб, в первую очередь, рассмотрит предложения по вратарю Иньяки Пенье, защитникам Рональду Араухо и Эктору Форту, полузащитникам Фермину Лопесу, Гави, Пабло Торре, а также Френки де Йонгу в случае, если он не продлит контракт. Кроме того, «Барселона» может расстаться с нападающими Пау Виктором и Ансу Фати.

Сине-гранатовые готовы рассмотреть предложения и по другим игрокам, однако они должны превышать их рыночную стоимость. Единственным неприкосновенным футболистом команды является Ламин Ямаль.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: