Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Во французской Лиге 1 планируют ввести плей-офф за чемпионство — L’Équipe

Во французской Лиге 1 планируют ввести плей-офф за чемпионство — L’Équipe
Комментарии

В чемпионате Франции может появиться плей-офф за чемпионство. Как сообщает L’Équipe, одной из возможных реформ Лиги 1 может стать введение дополнительного мини-турнира между четырьмя сильнейшими командами страны по итогам основной части сезона, в котором и будет определяться чемпион страны.

Сообщается, что данная реформа направлена на повышение интриги в Лиге 1, поскольку турнир значительно потерял в коммерческой привлекательности в последние годы. По данным источника, мини-турнир из четырёх команд будет состоять из двух полуфиналов и финала.

Ожидается, что не все клубы положительно отнесутся к данной идее. Некоторые команды могут выступить против нововведения из-за возможного ужесточения графика и увеличения числа матчей.

Материалы по теме
«Париж» вышел в Лигу 1! Вот почему дерби с «ПСЖ» будет самым особенным в Европе
Истории
«Париж» вышел в Лигу 1! Вот почему дерби с «ПСЖ» будет самым особенным в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android