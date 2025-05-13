Во французской Лиге 1 планируют ввести плей-офф за чемпионство — L’Équipe

В чемпионате Франции может появиться плей-офф за чемпионство. Как сообщает L’Équipe, одной из возможных реформ Лиги 1 может стать введение дополнительного мини-турнира между четырьмя сильнейшими командами страны по итогам основной части сезона, в котором и будет определяться чемпион страны.

Сообщается, что данная реформа направлена на повышение интриги в Лиге 1, поскольку турнир значительно потерял в коммерческой привлекательности в последние годы. По данным источника, мини-турнир из четырёх команд будет состоять из двух полуфиналов и финала.

Ожидается, что не все клубы положительно отнесутся к данной идее. Некоторые команды могут выступить против нововведения из-за возможного ужесточения графика и увеличения числа матчей.