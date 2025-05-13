Энцо Фернандеса предложили «Реалу», «Челси» оценивает игрока в € 80 млн — DC

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес недоволен нахождением в лондонском клубе и хочет покинуть его. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, аргентинский футболист был предложен мадридскому «Реалу», за который он мечтает выступать. «Синие» не хотят отпускать Фернандеса и рассмотрят предложения по нему в размере не менее € 80 млн. Несмотря на интерес президента «сливочных» Флорентина Переса к 24-летнему полузащитнику, он не считает целесообразным платить за него такие деньги.

В нынешнем сезоне Фернандес принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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