Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Энцо Фернандеса предложили «Реалу», «Челси» оценивает игрока в € 80 млн — DC

Энцо Фернандеса предложили «Реалу», «Челси» оценивает игрока в € 80 млн — DC
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес недоволен нахождением в лондонском клубе и хочет покинуть его. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, аргентинский футболист был предложен мадридскому «Реалу», за который он мечтает выступать. «Синие» не хотят отпускать Фернандеса и рассмотрят предложения по нему в размере не менее € 80 млн. Несмотря на интерес президента «сливочных» Флорентина Переса к 24-летнему полузащитнику, он не считает целесообразным платить за него такие деньги.

В нынешнем сезоне Фернандес принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Материалы по теме
Хаби Алонсо определился с парой нападающих, с которыми он будет играть в «Реале» — Ser

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android