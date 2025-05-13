Певица МакSим выступит перед матчем «Спартака» с «Ростовом» в Кубке России

Перед финальным матчем Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» примет на своём поле «Ростов», выступит певица МакSим. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена», а победитель получит право принять участие в суперфинале турнира. Встреча запланирована на четверг, 15 мая.

«Стадион будет открыт с 18:00. Приходите заранее, чтобы не пропустить песню, которую в унисон споют красно-белые трибуны», — говорится в сообщении пресс-службы столичной команды в официальном телеграм-канале «Спартака».

Напомним, в суперфинале Кубка России «Спартак» или «Ростов» встретится с победителем Пути РПЛ, который определится по итогам двухматчевого противостояния между «Зенитом» и ЦСКА. Результат первой встречи — 2:0 в пользу сине-бело-голубых.