Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тони Кроос — об «эль класико»: сомневался, что матч сложится в пользу «Реала»

Тони Кроос — об «эль класико»: сомневался, что матч сложится в пользу «Реала»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос поделился впечатлениями от матча «сливочных» с «Барселоной» в 35-м туре испанской Примеры (3:4).

Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 5'     0:2 Мбаппе – 14'     1:2 Гарсия – 19'     2:2 Ямаль – 32'     3:2 Рафинья – 34'     4:2 Рафинья – 45'     4:3 Мбаппе – 70'    

«По правде сказать, даже при счёте 2:0 я сомневался, что матч сложится в пользу «Реала».

Именно это в «Барсе» и удивляет. Они продолжают играть, не обращая внимания ни на что. Они не боялись уступить. А у «Реала» даже при счёте 2:0 были видны сомнения.

Они [«Барса»] очень ловко распоряжаются мячом. Мадридцы действовали не очень уверенно, и удивительно, что они не использовали преимущество в счёте.

«Реал» лишился почти всех защитников. Можно подумать, что «Реал» будет играть от обороны, но для этого нужны футболисты, умеющие защищаться. Большинство команд прессингуют высоко, из-за этого в нынешнем сезоне было так непросто соперничать с лучшими», — сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.

Материалы по теме
Первая «жертва» перестройки «Реала». Родриго устал от своей роли и мечтает о трансфере?
Первая «жертва» перестройки «Реала». Родриго устал от своей роли и мечтает о трансфере?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android