Тони Кроос — об «эль класико»: сомневался, что матч сложится в пользу «Реала»

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос поделился впечатлениями от матча «сливочных» с «Барселоной» в 35-м туре испанской Примеры (3:4).
«По правде сказать, даже при счёте 2:0 я сомневался, что матч сложится в пользу «Реала».
Именно это в «Барсе» и удивляет. Они продолжают играть, не обращая внимания ни на что. Они не боялись уступить. А у «Реала» даже при счёте 2:0 были видны сомнения.
Они [«Барса»] очень ловко распоряжаются мячом. Мадридцы действовали не очень уверенно, и удивительно, что они не использовали преимущество в счёте.
«Реал» лишился почти всех защитников. Можно подумать, что «Реал» будет играть от обороны, но для этого нужны футболисты, умеющие защищаться. Большинство команд прессингуют высоко, из-за этого в нынешнем сезоне было так непросто соперничать с лучшими», — сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.
- 13 мая 2025
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