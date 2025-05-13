Тони Кроос — об «эль класико»: сомневался, что матч сложится в пользу «Реала»

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос поделился впечатлениями от матча «сливочных» с «Барселоной» в 35-м туре испанской Примеры (3:4).

«По правде сказать, даже при счёте 2:0 я сомневался, что матч сложится в пользу «Реала».

Именно это в «Барсе» и удивляет. Они продолжают играть, не обращая внимания ни на что. Они не боялись уступить. А у «Реала» даже при счёте 2:0 были видны сомнения.

Они [«Барса»] очень ловко распоряжаются мячом. Мадридцы действовали не очень уверенно, и удивительно, что они не использовали преимущество в счёте.

«Реал» лишился почти всех защитников. Можно подумать, что «Реал» будет играть от обороны, но для этого нужны футболисты, умеющие защищаться. Большинство команд прессингуют высоко, из-за этого в нынешнем сезоне было так непросто соперничать с лучшими», — сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.