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Тренер сборной Аргентины назвал лучших игроков мира без учёта Месси

Тренер сборной Аргентины назвал лучших игроков мира без учёта Месси
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением, кто на текущий момент — лучшие футболисты мира.

«Я выношу за скобки Месси, потому что он уникален. В таком случае назову Килиана Мбаппе, Ламина Ямаля, Хулиана Альвареса, а также Лаутаро Мартинеса.

Лучший футболист, игру которого я видел? Это Лионель Месси, начиная с его выступлений на чемпионате мира 2006 года», — сказал Скалони на подкасте у журналиста Сиро Лопеса.

Скалони занимает должность главного тренера сборной Аргентины с августа 2018 года. Под его руководством аргентинская национальная команда выиграла чемпионат мира и дважды — Кубок Америки.

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