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Игрок «Зенита» Вендел улетел из России — источник

Игрок «Зенита» Вендел улетел из России — источник
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Полузащитник «Зенита» Вендел улетел из России с 10 чемоданами. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, бразильского футболиста заметили на стойке регистрации в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) в компании девушки. Предполагается, что 27-летний футболист мог отправиться в Рио-де-Жанейро с пересадкой в ОАЭ.

4 мая Вендел получил травму в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН». Позднее председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев сообщил, что бразилец выбыл до конца месяца.

Вендел выступает в составе «Зенита» с осени 2020 года. Грядущим летом футболист перейдёт в «Ботафого».

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