«Реал Сосьедад» проиграл дома «Сельте» в 36-м туре Ла Лиги

Завершился матч 36-го тура испанской Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и «Сельтой». Игра проходила на стадионе «Реале Арена» в городе Сан-Себастьян (Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Виктор Гарсия Вердура. Победу со счётом 1:0 праздновали гости.

На 44-й минуте матча счёт открыл вингер «Сельты» Альфонсо Гонсалес. Забитый в концовке первого тайма мяч так и остался единственным в игре.

«Реал Сосьедад» остался на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. После 36 матчей у команды 43 набранных очка. «Сельта» с 52 очками располагается на седьмой строчке в таблице. Отрыв от восьмого места составляет пять очков.