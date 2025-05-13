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Реал Сосьедад — Сельта, результат матча 13 мая 2025, счет 0:1, Ла Лига 2024-2025

«Реал Сосьедад» проиграл дома «Сельте» в 36-м туре Ла Лиги
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Завершился матч 36-го тура испанской Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и «Сельтой». Игра проходила на стадионе «Реале Арена» в городе Сан-Себастьян (Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Виктор Гарсия Вердура. Победу со счётом 1:0 праздновали гости.

Испания — Примера . 36-й тур
13 мая 2025, вторник. 21:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 1
Сельта
Виго
0:1 Гонсалес – 44'    

На 44-й минуте матча счёт открыл вингер «Сельты» Альфонсо Гонсалес. Забитый в концовке первого тайма мяч так и остался единственным в игре.

«Реал Сосьедад» остался на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. После 36 матчей у команды 43 набранных очка. «Сельта» с 52 очками располагается на седьмой строчке в таблице. Отрыв от восьмого места составляет пять очков.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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