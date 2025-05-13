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«Ман Сити» проявляет интерес к Рейндерсу, клуб уже связался с «Миланом» — The Athletic

«Ман Сити» проявляет интерес к Рейндерсу, клуб уже связался с «Миланом» — The Athletic
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«Манчестер Сити» рассматривает 26-летнего полузащитника «Милана» Тейани Рейндерса в качестве ключевой цели для усиления центра поля команды. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, «горожане» связались с итальянским клубом с целью выразить заинтересованность в подписании нидерландского футболиста. Подчёркивается, что переговоры между клубами находятся на ранней стадии. На текущий момент «Манчестер Сити» не делал официального предложения по Рейндерсу.

В нынешнем сезоне Рейндерс принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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