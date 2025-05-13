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Сон Хын Мин рассказал, почему не ушёл из «Тоттенхэма»

Сон Хын Мин рассказал, почему не ушёл из «Тоттенхэма»
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Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин перед финалом Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» рассказал, почему не покинул лондонский клуб, несмотря на отсутствие трофеев.

«Долгие годы об этом говорят. Главная причина, по которой я остался в «Тоттенхэме», — это моё желание совершить то, чего ещё никто не смог сделать. Именно поэтому я здесь. Для завершения пазла нужны все детали.

Думаю, я собрал почти все части для этого, не хватает лишь одной. Чувствую, будто мне не достаёт последнего элемента, все эти 10 лет я пытаюсь его найти. Надеюсь, что в этот раз я сложу пазл», — приводит слова Сона football.london.

Футболист выступает за «шпор» с 2015 года, на его счету 452 матча за команду, он забил 173 гола и отдал 101 голевую передачу.

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