Во Франции может появиться ещё один кубковый турнир — L’Équipe

Федерация футбола Франции планирует возродить Кубок лиги. Как сообщает L’Équipe, одной из возможных реформ во французском футболе может стать возвращение турнира, который не проводился с сезона-2019/2020.

По данным источника, участие в Кубке лиги будут принимать только клубы, которые не квалифицировались в еврокубковые соревнования. Данная реформа должна будет положительно повлиять на повышение интереса к французскому футболу.

Ранее сообщалось, что в Лиге 1 может появиться плей-офф за чемпионство. Власти французского футбола рассматривают вариант с введением мини-турнира для сильнейших команд страны, по итогам которого будет определяться чемпион сезона.