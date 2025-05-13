Тренер-чемпион мира Скалони составил сборную из лучших игроков всех времён

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони составил сборную из лучших когда-либо игравших футболистов.
«Хави Эрнандес и Андрес Иньеста — полузащитники, а Лео Месси — правый крайний нападающий. На воротах будет играть Джанлуиджи Буффон. Кафу, Паоло Мальдини, Найбет и Алессандро Неста — в защите. Также в центре поля расположится Мауро Силва. В нападении сыграют Криштиану [Роналду] и Роналдо Назарио», — сказал Скалони на подкасте у журналиста Сиро Лопеса.
В 2022 году сборная Аргентины под руководством Скалони стала чемпионом мира. Также вместе с 46-летним специалистом аргентинская национальная команда дважды выиграла Кубок Америки.
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