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«ПСЖ» летом хочет приобрести защитника — Footmercato

«ПСЖ» летом хочет приобрести защитника — Footmercato
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«ПСЖ» во время ближайшего трансферного окна планирует укрепить линию обороны. Парижане интересуются Хоэлем Ордоньесом из «Брюгге» и Кристьяном Москерой из «Валенсии». Об этом сообщает Footmercato.

Спортивный советник парижского клуба Луиш Кампуш уже изучает возможные варианты на рынке. Ордоньес смог проявить себя в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, футболист также выступает за сборную Эквадора, его трансферная стоимость оценивается в € 27 млн. Москера зарекомендовал себя в испанской Примере, его стоимость составляет € 30 млн.

«ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции в нынешнем сезоне, команда сыграет в финале Кубка страны, а также в решающем матче Лиги чемпионов.

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