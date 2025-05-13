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Защитник «Краснодара» Оласа интересен «Пеньяролю» — Mundo Carbonero

Защитник «Краснодара» Оласа интересен «Пеньяролю» — Mundo Carbonero
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«Пеньяроль» работает над переходом 30-летнего защитника «Краснодара» Лукаса Оласы. Об этом сообщает Mundo Carbonero в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, уругвайский клуб уже ведёт консультации о потенциальном трансфере футболиста.

Оласа выступает в составе «Краснодара» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 60 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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