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«Посмотрел бы на скаузера с испанским акцентом». Уокер — об интересе «Реала» к Тренту

«Посмотрел бы на скаузера с испанским акцентом». Уокер — об интересе «Реала» к Тренту
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Защитник «Милана» Кайл Уокер прокомментировал слухи о возможном переходе футболиста сборной Англии Трента Александер-Арнольда в мадридский «Реал» из «Ливерпуля» в летнее трансферное окно.

«Когда мадридский «Реал» стучится в твою дверь, не так много людей откажутся. У него там есть его хороший друг Джуд, он направит по правильному пути. Потому что, я думаю, Джуд фантастически проявил себя с тех пор, как перешёл в «Реал Мадрид». И я бы с удовольствием посмотрел на скаузера с испанским акцентом (смеётся)», — заявил Уокер в интервью BBC Sport.

Ранее «Ливерпуль» объявил об уходе воспитанника команды Трента Александер-Арнольда на правах свободного агента по окончании сезона. Интерес к англичанину приписывают мадридскому «Реалу».

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