«Реал» может вложить более € 100 млн в покупку двух защитников — Sport.es

Хаби Алонсо, близкий к назначению в мадридский «Реал», сообщил руководству клуба о желании приобрести центрального защитника «Борнмута» Дина Хёйсена и левого защитника «Бенфики» Альваро Каррераса. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «Королевский клуб» готов потратить более € 100 млн на покупку названных футболистов. «Борнмут» настаивает, чтобы заинтересованная в Хёйсене команда выплатила за него сумму отступных в размере € 58 млн. В свою очередь, контракт Каррераса также включает пункт о его досрочном расторжении за € 50 млн.

В нынешнем сезоне Хёйсен принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Каррерас сыграл 48 матчей во всех соревнованиях, где забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

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