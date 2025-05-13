Кака отреагировал на назначение Анчелотти главным тренером сборной Бразилии

Бывший капитан сборной Бразилии Кака отреагировал на информацию о назначении на пост главного тренера национальной команды итальянского специалиста Карло Анчелотти. Нынешний тренер «Реала» приступит к работе во главе бразильской сборной 26 мая текущего года.

«Добро пожаловать, мистер! Да благословит вас бог», — написал Кака в своём аккаунте в X (ранее Twitter), репостнув публикацию Бразильской футбольной конфедерации с официальным объявлением о назначении итальянца.

Кака выступал в «Милане» под руководством Карло Анчелотти, став при нём победителем Лиги чемпионов УЕФА — 2006/2007, а также выиграв «Золотой мяч» — 2007.