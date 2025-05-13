Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кака отреагировал на назначение Анчелотти главным тренером сборной Бразилии

Кака отреагировал на назначение Анчелотти главным тренером сборной Бразилии
Комментарии

Бывший капитан сборной Бразилии Кака отреагировал на информацию о назначении на пост главного тренера национальной команды итальянского специалиста Карло Анчелотти. Нынешний тренер «Реала» приступит к работе во главе бразильской сборной 26 мая текущего года.

«Добро пожаловать, мистер! Да благословит вас бог», — написал Кака в своём аккаунте в X (ранее Twitter), репостнув публикацию Бразильской футбольной конфедерации с официальным объявлением о назначении итальянца.

Кака выступал в «Милане» под руководством Карло Анчелотти, став при нём победителем Лиги чемпионов УЕФА — 2006/2007, а также выиграв «Золотой мяч» — 2007.

Материалы по теме
Анчелотти не так уж и идеален для Бразилии. Есть 4 важные проблемы
Анчелотти не так уж и идеален для Бразилии. Есть 4 важные проблемы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android