«Сампдория» впервые в истории вылетела в Серию C

«Сампдория» сыграла вничью с «Юве Стабия» в перенесённом матче 34-го тура итальянской Серии B (0:0) и впервые в истории вылетела в Серию C.

Команда из Генуи по итогам сезона заняла 18-е место из 20 (41 очко), что привело к прямому вылету коллектива из дивизиона. В эту же лигу последовали «Читтаделла» (39) и «Козенца» (30). «Фрозиноне» (43) и «Салернитана» (42) в очном противостоянии решат, кто из них останется в Серии B.

«Сампдория» становилась чемпионом Италии в сезоне-1990/1991, брала национальный Кубок в сезоне-1984/1985, 1987/1988, 1988/1989, 1993/1994, а также Суперкубок страны в 1991-м. В сезоне-1989/1990 коллектив брал Кубок обладателей кубков УЕФА, а в 2007-м — Кубок Интертото.