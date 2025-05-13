Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сампдория» впервые в истории вылетела в Серию C

«Сампдория» впервые в истории вылетела в Серию C
Комментарии

«Сампдория» сыграла вничью с «Юве Стабия» в перенесённом матче 34-го тура итальянской Серии B (0:0) и впервые в истории вылетела в Серию C.

Италия — Серия B . 34-й тур
13 мая 2025, вторник. 21:30 МСК
Юве Стабия
Кастелламмаре-ди-Стабия
Окончен
0 : 0
Сампдория
Генуя

Команда из Генуи по итогам сезона заняла 18-е место из 20 (41 очко), что привело к прямому вылету коллектива из дивизиона. В эту же лигу последовали «Читтаделла» (39) и «Козенца» (30). «Фрозиноне» (43) и «Салернитана» (42) в очном противостоянии решат, кто из них останется в Серии B.

«Сампдория» становилась чемпионом Италии в сезоне-1990/1991, брала национальный Кубок в сезоне-1984/1985, 1987/1988, 1988/1989, 1993/1994, а также Суперкубок страны в 1991-м. В сезоне-1989/1990 коллектив брал Кубок обладателей кубков УЕФА, а в 2007-м — Кубок Интертото.

Материалы по теме
Официально
Защитник «Ювентуса» Пьер Калюлю дисквалифицирован до конца сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android