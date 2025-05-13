«МЮ» выбрал замену для Бруну Фернандеша, интересующего саудовцев — Football Transfers

«Манчестер Юнайтед» рассматривает 25-летнего полузащитника «Атлетика» Бильбао Ойана Сансета в качестве потенциальной замены для 30-летнего хавбека Бруну Фернандеша, интерес к которому проявляют клубы из Саудовской Аравии, в частности, «Аль-Хиляль». Об этом сообщает Football Transfers.

По информации источника, главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим является большим поклонником игры Сансета. При этом на текущий момент нет переговоров между клубами о его потенциальном переходе. Манкунианцы продолжают следить за прогрессом 25-летнего игрока.

В нынешнем сезоне Сансет принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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