Стало известно, какого экс-игрока «Реала» Анчелотти хочет видеть в своём штабе в Бразилии

Новый главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти может пригласить экс-капитана национальной команды Кака в свой тренерский штаб на новом месте работы. Как сообщает CNN Brasil, стороны уже обсудили возможность такого развития событий.

Кака выступал под руководством Карло Анчелотти в качестве футболиста в «Милане». Также игрок и тренер пересеклись на непродолжительный временной отрезок в период первого прихода итальянца в мадридский «Реал».

По данным источника, Кака готов рассмотреть данное предложение и присоединиться к тренерскому штабу Анчелотти. После завершения карьеры футболиста в декабре 2017 года Кака не был вовлечён в футбольную деятельность.