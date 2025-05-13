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Стало известно, какого экс-игрока «Реала» Анчелотти хочет видеть в своём штабе в Бразилии

Стало известно, какого экс-игрока «Реала» Анчелотти хочет видеть в своём штабе в Бразилии
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Новый главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти может пригласить экс-капитана национальной команды Кака в свой тренерский штаб на новом месте работы. Как сообщает CNN Brasil, стороны уже обсудили возможность такого развития событий.

Кака выступал под руководством Карло Анчелотти в качестве футболиста в «Милане». Также игрок и тренер пересеклись на непродолжительный временной отрезок в период первого прихода итальянца в мадридский «Реал».

По данным источника, Кака готов рассмотреть данное предложение и присоединиться к тренерскому штабу Анчелотти. После завершения карьеры футболиста в декабре 2017 года Кака не был вовлечён в футбольную деятельность.

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