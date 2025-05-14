Чемпион мира Корреа близок к переходу в «Тигрес» из «Атлетико» за € 6 млн — Моретто

Крайний нападающий мадридского «Атлетико» Анхель Корреа достиг устного соглашения о переходе с мексиканским «Тигрес». Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Тигрес» также близок к договорённости с «матрасниками» о трансфере аргентинского футболиста за сумму в размере около € 6 млн.

Корреа выиграл чемпионат мира — 2022 в составе сборной Аргентины. Он играет за «Атлетико» с января 2015 года. За этот период нападающий принял участие в 463 матчах во всех турнирах, в которых отметился 87 голами и 65 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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