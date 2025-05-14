Результаты матчей 36-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025 13 мая

Во вторник, 13 мая, состоялись три матча 36-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей Ла Лиги 13 мая:

«Вальядолид» — «Жирона» — 0:1;

«Реал Сосьедад» — «Сельта» — 0:1;

«Севилья» — «Лас-Пальмас» — 1:0.

Первое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги занимает «Барселона», в активе которой 82 очка в 35 матчах. На второй строчке располагается мадридский «Реал» с 75 очками. Тройку лидеров замыкает «Атлетико», у «матрасников» 70 очков в 35 матчах. В зоне вылета находятся «Леганес» (34), «Лас-Пальмас» (32 очка) и «Вальядолид» (16).