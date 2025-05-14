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«Реал» связался с окружением Дина Хёйсена, отступные составляют € 59,5 млн — Романо

«Реал» связался с окружением Дина Хёйсена, отступные составляют € 59,5 млн — Романо
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Центральный защитник «Борнмута» и сборной Испании Дин Хёйсен может перебраться в мадридский «Реал». Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём аккаунте в X, «сливочные» уже вышли на связь с окружением игрока и подтвердили информацию, что «Реал» является приоритетным вариантом продолжения карьеры для самого футболиста.

Для осуществления перехода «королевскому клубу» придётся заплатить за 20-летнего экс-игрока «Ювентуса» € 59,5 млн, прописанных в его контракте с «Борнмутом» в качестве отступных. Сообщается, что время в вопросе закрытия сделки будет играть ключевую роль, поскольку на Хёйсена продолжают претендовать «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль».

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